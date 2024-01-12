США провели вже два раунди переговорів з Україною щодо безпекових зобов’язань, - посол Брінк

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила, що США прагнуть підписати з Україною безпековий договір, коментуючи новину про підписання такого документа з Великою Британією.

Про це вона заявила журналістам у п’ятницю у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Посол Брінк наголосила, що досягнення подібної домовленості є задачею, яку поставив президент США. "Як сказав президент Байден, ми прагнемо допомогти Україні захиститися та стримати майбутню агресію".

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"Ми вже почали двосторонні консультації з вашим урядом, з офісом президента, з урядовими установами, і ми обговорюємо з ними те, якими можуть бути безпекові зобов’язання з нашого боку. Наразі було два раунди, і переговори продовжаться, адміністрація Байдена прагне цієї домовленості", – підкреслила дипломатка.

Брінк не стала уточнювати обриси чи можливі терміни майбутньої угоди, оскільки переговори тривають. Утім, вона наголосила, що США виступають за вступ України до НАТО і безпекова угода покликана створити "міст для гарантування безпеки" доки це членство не стало реальністю.

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"G7 анонсувала підтримку безпекових гарантій, двосторонніх та багатосторонніх, що будуть таким мостом", – нагадала вона.