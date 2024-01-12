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США провели вже два раунди переговорів з Україною щодо безпекових зобов’язань, - посол Брінк

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США провели вже два раунди переговорів з Україною щодо безпекових зобов’язань, - посол Брінк
Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила, що США прагнуть підписати з Україною безпековий договір, коментуючи новину про підписання такого документа з Великою Британією.

Про це вона заявила журналістам у п’ятницю у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Посол Брінк наголосила, що досягнення подібної домовленості є задачею, яку поставив президент США. "Як сказав президент Байден, ми прагнемо допомогти Україні захиститися та стримати майбутню агресію".

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"Ми вже почали двосторонні консультації з вашим урядом, з офісом президента, з урядовими установами, і ми обговорюємо з ними те, якими можуть бути безпекові зобов’язання з нашого боку. Наразі було два раунди, і переговори продовжаться, адміністрація Байдена прагне цієї домовленості", – підкреслила дипломатка.

Брінк не стала уточнювати обриси чи можливі терміни майбутньої угоди, оскільки переговори тривають. Утім, вона наголосила, що США виступають за вступ України до НАТО і безпекова угода покликана створити "міст для гарантування безпеки" доки це членство не стало реальністю.

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"G7 анонсувала підтримку безпекових гарантій, двосторонніх та багатосторонніх, що будуть таким мостом", – нагадала вона.

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Топ коментарі

  • Степан Лукашёв
    Шановна пані Брінк, а Будапештського меморандуму хіба недостатньо?
  • krok otheret 975a20bc
    ,виглядаэ як знущання! десять рокiв йде вiйна,це ще не рахуючи приднiстров'я,Грузiю,та Чечню,а захiд все ще не розумiэ з ким маэ справу!якi раунди?пiдписали будапештський меморандум,не можете виконати своi забов*язання,то повертайте ядерну зброю!
  • Philip Od
    Президент України Володимир Зеленський і британський прем'єр Ріші Сунак розійшлися у розумінні того, чи можна називати підписаний ними у п'ятницю безпековий договір "гарантіями безпеки" від Великої Британії.
    Так, на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії". "(Україна отримала) безпекові гарантії від визначної глобальної сили - Великої Британії", - повідомив, project, він.
    Натомість британський прем'єр Ріші Сунак, повідомляючи про підписаний документ, обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances).

    Будапештський меморандум "№2"
    Тоді тільки відновлення Ядерного Статусу ☢️ України та розробка своїх гіперзвукових ракет буде гарантувати нашій Державі безпеку у майбутньому ❗
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