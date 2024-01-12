Європа має знайти рішення про продовження фінансової підтримки України, - голова Європарламенту Мецола
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Європейський союз має знайти рішення про продовження фінансової підтримки України на позачерговому саміті Ради ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Мітсола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
"Європа повинна продовжувати демонструвати єдність і солідарність, і це те, до чого ми прагнемо. Це означає, що 1 лютого на позачерговій Європейській раді ми повинні знайти рішення на рівні ЄС про продовження фінансової підтримки", - заявила вона.
Мітсола підкреслила, що Україна дуже потребує підтримки.
"За допомогою цього інструменту для України ми інвестуємо у відновлення, реконструкцію та модернізацію країни. І я, як і раніше, сподіваюся і впевнена, що рішення може бути знайдено", - додала вона.