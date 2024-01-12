Європа має знайти рішення про продовження фінансової підтримки України, - голова Європарламенту Мецола

Європейський союз має знайти рішення про продовження фінансової підтримки України на позачерговому саміті Ради ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Мітсола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"Європа повинна продовжувати демонструвати єдність і солідарність, і це те, до чого ми прагнемо. Це означає, що 1 лютого на позачерговій Європейській раді ми повинні знайти рішення на рівні ЄС про продовження фінансової підтримки", - заявила вона.

Мітсола підкреслила, що Україна дуже потребує підтримки.

"За допомогою цього інструменту для України ми інвестуємо у відновлення, реконструкцію та модернізацію країни. І я, як і раніше, сподіваюся і впевнена, що рішення може бути знайдено", - додала вона.

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