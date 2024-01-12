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У північно-східних областях України оголошували тривогу через загрозу балістики, - Повітряні сили

3 12015
У північно-східних областях України оголошували тривогу через загрозу балістики, - Повітряні сили
У кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з Північного Сходу.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

"Увага! Повітряна тривога в Харківській,  Київський, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - ідеться в повідомленні

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У північно-східних областях України оголошували тривогу через загрозу балістики, - Повітряні сили 01



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Топ коментарі

  • Ahmed Nunji
    Ти бояри накотив? Чи просто язик заплітається?
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