У північно-східних областях України оголошували тривогу через загрозу балістики, - Повітряні сили
3 12015
У кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики з Північного Сходу.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
"Увага! Повітряна тривога в Харківській, Київський, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - ідеться в повідомленні