На Миколаївщині військовослужбовець застрелив свого командира, а тоді покінчив життя самогубством

У Миколаївські області військовослужбовець у званні старшини відкрив вогонь та застрелив з автомата заступника командира роти, а потім покінчив життя самогубством. Подія сталася 7 січня.

Про це повідомили "Суспільне" та "Укрінформ" з посиланням на керівника Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрія Кльопова, передає Цензор.НЕТ.

"Подія сталася 7 січня. Військовослужбовець близько шести разів вистрелив у заступника командира роти з власного автомата, унаслідок чого той помер. Потім військовослужбовець застрелився сам", - сказав Кльопов Укрінформу.

За його словами, наразі порушено кримінальне провадження. Слідство здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції у Миколаївській області, процесуальне керівництво проводить Миколаївська спецпрокуратура у сфері оборони.

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Інші обставини події встановлюються, тривають допити свідків.

"Сьомого січня відбулась подія. О 21:00 ми отримали інформацію, що військовослужбовець — старшина, застрелив зі своє штатної зброї АК-74 заступника командира роти. Орієнтовно, здійснивши шість пострілів, після чого здійснив самогубство", — цитує Кльопова Суспільне.

За його словами, правоохоронці здійснили виїзд та оглянули місце події, допитали свідків. Кримінальне провадження зареєстровано за статтею "Умисне вбивство".

За словами начальника служби зв'язків з громадськістю 35 окремої бригади морської піхоти Сергія Козачинського, інцидент стався в одному з їхніх підрозділів.

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"Стався трагічний випадок, у результаті якого загинуло двоє військовослужбовців. Це сталося в одному з пунктів тимчасової дислокації на Миколаївщині", — розповів начальник пресслужби.

Зі слів Козачинського, за даним фактом призначили службове розслідування, за результатами якого приймуть відповідні рішення.

Обидва військовослужбовці нещодавно приєдналися до підрозділу морської піхоти — були мобілізовані. Чоловіки перебували в тилу. Один з них забезпечував всім необхідним особовий склад, інший виконував обов'язки морально-психологічного забезпечення.

Участь у виконанні бойових завдань військові не брали.

"Командування бригад висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі військових", — говорить Сергій Козачинський.

Станом на 12 січня 2024 року обставини з'ясовуються.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.