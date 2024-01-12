Сомалійські повстанці захопили гелікоптер місії ООН з чотирма українцями, - МЗС

Антиурядові сили Сомалі захопили гелікоптер місії ООН, який зазнав аварії, з 4 українцями та 5 іноземцями на борту, імена захоплених встановлені, МЗС взяла ситуацію на особливий контроль.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам.

Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом із українцями на борту були також п‘ятеро іноземців.

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Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН.

Посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.

З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій.

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Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом із іншими причетними відомствами нашої держави", - розповів Ніколенко.

10 січня ВВС повідомило, що сомалійське озброєне ісламістське угруповання "Аш-Шабаб" захопило гелікоптер Організації Об'єднаних Націй разом з пасажирами та екіпажем. Захоплення вертольота підтвердив міністр безпеки регіону Галмудуг Мохамед Абді Адан.

Вертоліт прямував до міста Вісіл, яке розташоване неподалік лінії бойового зіткнення, що розмежовує урядові сили та загони "Аш-Шабаб". Він приземлився на підконтрольній угрупованню території у центральній частині Сомалі.

У деяких повідомленнях йдеться, що вертоліт із вісьмома пасажирами здійснив вимушену посадку, тоді як в інших стверджується, що приземлення було помилкою.

Представник сомалійських збройних сил майор Хассан Алі сказав агентству Reuters, що на борту вертольота знаходилося кілька іноземців і двоє місцевих жителів. "На ньому були медичні матеріали і він мав перевозити поранених військових з регіону Гальгудуд", - сказав Алі.