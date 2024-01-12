Завершено перший етап впровадження в ЗСУ автоматизованої системи управління оборонними ресурсами, - Міноборони

Міністерство оборони завершило перший етап впровадження в ЗСУ автоматизованої системи управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP).

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, System Analysis Program Development (SAP) - це провідна міжнародна система у сфері управління ресурсами, яку використовують 28 країн НАТО. Система автоматизує процеси постачання, формує інформацію про залишки на складах, заявки, дозволяє бачити реальну потребу, закуповувати та вчасно забезпечувати військо усім необхідним.

"Пріоритет Міністерства оборони - це впровадження автоматизованих систем і відмова від паперових процесів. SAP допоможе нам забезпечити найсучасніший процес управління оборонними ресурсами", – розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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У Міноборони повідомили, що автоматизацію почали з обліку речового майна, завдяки чому повністю оновили процеси та обладнання в одному з центрів забезпечення оперативного рівня, який об’єднує велику кількість військових частин. Також завдяки SAP автоматизували контроль за постачанням та обліком озброєння та військової техніки на основних базах. Це стосується і запчастин до техніки, яку Україна отримуємо в межах міжнародної технічної допомоги.

"Для того, щоб система працювала всюди, вже адаптовані та навчені працівники складів. Результатом остаточного запровадження системи має стати повна автоматизація процесів логістики і повноцінна відмова від паперового документообігу в логістичних операціях", - зауважила радниця заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Як зауважили в Міноборони, у планах - до кінця 2024 року провести облік майна у всіх складах та військових частинах, що працюватимуть з системою SAP. Їх також повністю модернізують

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