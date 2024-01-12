Новий голова МЗС Франції Сежурне вже їде до Києва

Нещодавно призначений на посаду міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне перебуває на шляху до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомило французьке видання Le Figaro, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як пояснили співрозмовники видання в оточенні Сежурне, спершу планувалась зустріч Зеленського з уже колишньою головою МЗС Катрін Колонною, але кадрові перестановки в уряді змінили плани.

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Новий глава французької дипломатії "перебуває на шляху до Києва", де він зустрінеться з президентом України, аби "продемонструвати підтримку Франції Україні в протистоянні з Росією", йдеться в публікації.

Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення нового прем'єр-міністра Габріеля Атталя після відставки його попередниці Елізабет Борн. У новому уряді більшість ключових міністрів попереднього уряду зберегли посади, проте змінився голова МЗС.