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Прикордонники мають право вимагати у чоловіків документи з ТЦК про відстрочку, - Держприкордонслужба

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Прикордонники мають право вимагати у чоловіків документи з ТЦК про відстрочку, - Держприкордонслужба
Працівники Держприкордонслужби мають право запитати у військовозобов’язаного документи з Територіального центру комплектування, де має бути відмітка про відстрочку від призову, для можливості виїзду за кордон.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прикордонники діють у рамках законодавства про перетин кордону, зокрема й правил, які діють у період воєнного стану... Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки людини не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон", - сказав Демченко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

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"...Прикордонники зважають... що люди досить часто використовують підробки та фальсифіковані документи (для нелегального перетину кордону військовозобов'язаними - ІФ-У) і ретельно перевіряють умову виїзду за кордон, зокрема й мають право вимагати від чоловіків документи з Територіального центру комплектування, військово-облікові документи, де в тому числі є відмітка про відстрочку від призову", - додав речник ДПСУ.

Демченко порадив військовозобов'язаним оновити свої дані в ТЦК і документи про військовий облік, для можливості перетину кордону. Крім цього, у них має бути позначка про відстрочку.

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Речник додав, що за час воєнного стану правоохоронці викрили понад 530 злочинних угруповань, які сприяли переправленню чоловіків за кордон, зокрема шляхом підроблення документів.

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Топ коментарі

  • Олександр САТ РЕМ
    Прикордонники мають керуватися Законами України - а не своїми думкамм , бажаннями та хотєлками.
    Прикордонники мають вимагати лише ті документи , які передбачені чинним законодавстовм - а не вказівками з жОПи президента
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    відкритим текстом!
    прикордонники перетворились, на вертухаїв!
    не боронять україну, а охороняють паркан. залишилось, колючий дріт під напругою та вишки з кулеметами.
  • юрий Шмалько ea66d093
    Коли ж це лайно скінчиться?
    Є ціла постанова КМУ у якій чітко прописано - які документи треба надавати! В жодному випадку не вимагається якісь там довідки ТЦК, блд!!!
    Свідоцтва можуть підробити? А якісь там папірці ТЦК - не можуть?!
    І головне - будь-який похід до ТЦК - той ще пі.дець!
    А яке поле для корупції на кордоні дає такий підхід!
    На Дерприкордонслужбу Конституція (ст.19) та Закони України не розповсюджуються?!
    По чесного цього демченка треба як мінімум одразу звільняти! Зєля не вкурює, що ОЦЕ бичєство остаточно добиває залишки довіри до цих слуг незрозуміло якого народу...
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