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Досягнення України за час війни свідчать, що Росію можна перемогти, - Сунак

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Досягнення України за час війни свідчать, що Росію можна перемогти, - Сунак
Перемоги України за майже два роки війни свідчать, що Росію можна перемогти у її загарбницькій війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у виступі у Верховній Раді України.

"Російські військові значно переважають за чисельністю українські сили, але ви вже повернули собі половину окупованої території, ви утримали Схід, відновили життєво важливі судноплавні шляхи, щоб допомогти прогодувати світ, і дедалі більше перетворюєте Крим на вразливе місце для Росії, а не на їхню сильну сторону. Ці перемоги показують, що Росію можна перемогти у її загарбницькій війні", - сказав Сунак.

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Він додав, що РФ втратила вже майже пів мільйона чоловіків, Путін зіткнувся зі спробою державного перевороту і був звинувачений як міжнародний військовий злочинець. Окрім того, він очолює економіку, сильно ослаблену санкціями, а через його агресивні дії країни по всій Європі значно збільшили свої оборонні витрати.

"Зараз він (Путін. – Ред.) змушений випрошувати зброю в Ірану і Північної Кореї і відчайдушно жертвувати сотнями тисяч чоловіків у надії, що Україна поступиться або що її друзі підуть геть. Але Україна не здасться, а Сполучене Королівство ніколи не відступить", - запевнив прем’єр-міністр Британії.

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Дякуємо Ріші за підтримку України у боротьбі за Незалежність!
  • sergej gorin
    Якщо б був в Україні справжній президент, то можливо і в прошлому році могли перемогти кацапів. Але ці зепадлюки стільки зрадили ,загубили людей, крали, що ще довго розгрібати і не факт ,що завтра ще шось страшне відкриється , наслідки цих покидькив.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Росію потрібно перемагати, бо інше - то наша смерть. Кацапи нас просто знищать, другого варіанту ми не маємо.
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