Сунак про членство України в НАТО: На саміті у Вашингтоні потрібні більш амбітні цілі, ніж у Вільнюсі
Про це Сунак заявив у виступі у Верховній Раді України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я вважаю, що законне місце України в НАТО. Але справа не лише в тому, яку користь НАТО принесе Україні. Йдеться також про те, яку користь Україна принесе НАТО. Ваше розуміння сучасної війни приходить не з підручника, а з поля бою, ваші Збройні сили є досвідченими, інноваційними та хоробрими. Україна належить до НАТО, і НАТО буде сильнішим з вами. Минулорічний Вільнюський саміт зробив важливі кроки на шляху до членства України. Але я хочу, щоб ми були ще більш амбітними на Вашингтонському саміті", - сказав Сунак.
Він також нагадав, що на саміті у Вільнюсі Британія разом з 30-ма іншими країнами дала Україні урочисту обіцянку надати нові двосторонні гарантії безпеки.
"Сьогодні Велика Британія першою виконала цю обіцянку – ми з Президентом Зеленським щойно підписали нову угоду про безпеку", - зазначив глава британського уряду.