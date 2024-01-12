Ми очікуємо рішення Конгресу США про подальшу підтримку України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує рішення Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо подальшої підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Він розповів, що у п’ятницю у Києві провів зустріч із спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Обговорили з пані Пріцкер підготовку до саміту у Давосі. Там буде і важлива зустріч щодо Формули миру, багато перемовин щодо економічного посилення України, нашої відбудови, наших оборонних партнерств з провідними країнами та компаніями. Цей рік має принести цілком конкретні результати для оборонно-промислового комплексу України, і це буде. Наш арсенал стане міцнішим", - переконаний глава Української держави.

Зеленський і Пріцкер детально обговорили, яких кроків Україна потребує для своєї стійкості.

"Дуже очікуємо рішення Конгресу щодо подальшої підтримки України, підтримки, яка має значення не лише для нас, а і для кожної держави, чия стабільність залежить від сили міжнародного права. Цю битву маємо виграти, і я дякую усім в Америці, усім, хто допомагає нам берегти свободу", - зазначив Президент.

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