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Ми очікуємо рішення Конгресу США про подальшу підтримку України, - Зеленський

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Ми очікуємо рішення Конгресу США про подальшу підтримку України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський очікує рішення Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо подальшої підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Він розповів, що у п’ятницю у Києві провів зустріч із спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Обговорили з пані Пріцкер підготовку до саміту у Давосі. Там буде і важлива зустріч щодо Формули миру, багато перемовин щодо економічного посилення України, нашої відбудови, наших оборонних партнерств з провідними країнами та компаніями. Цей рік має принести цілком конкретні результати для оборонно-промислового комплексу України, і це буде. Наш арсенал стане міцнішим", - переконаний глава Української держави.

Зеленський і Пріцкер детально обговорили, яких кроків Україна потребує для своєї стійкості.

"Дуже очікуємо рішення Конгресу щодо подальшої підтримки України, підтримки, яка має значення не лише для нас, а і для кожної держави, чия стабільність залежить від сили міжнародного права. Цю битву маємо виграти, і я дякую усім в Америці, усім, хто допомагає нам берегти свободу", - зазначив Президент.

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Топ коментарі

  • Лис Микита 4754e778
    Зеля може спасти Україну лише своєю смертю.ФСБшний кнур Єрмак відключив в Зеленському інстинкт самозбереження за допомогою аргетинського коксу.
  • Oresta Bartka
    Зєля, ти вибирай одно з двох: або єрмаки, або ракети. А разом вони для янкі несумісні.
  • Evgeny N
    Чуєш, нетряпко, а все те без папірця і суфлера зможеш повторити?
    До речі! Поки ти себе призначив "ждуном", то може відправиш на фронт ті 25тис дронів, про які говорив на своємі дибілошоу у грудні?
    Ну і поки в тебе є час, то, може, замість "вечірніх хриплосиків", почитаєш закон про мобілізацію і внесеш правки (як єдина особа, що, згілно законодавству, віюповідає за це питання)?

    Ой, про що це я? Там вже "аргентинські доріжки" та "тепла ванна" чекають! Не на часі!
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