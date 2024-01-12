Україна потребує більше літаків від союзників для ведення бойових дій, - Сирський
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю Reuters.
"Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо нам їх дадуть... Це не нова машина, але надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах, і яка має широкий спектр озброєння для знищення наземних цілей, щоб допомогти піхоті", - сказав він.
A-10 Thunderbolt II — американський штурмовик, призначений для знищення танків, бронеавтомобілів та інших наземних цілей. Він перебуває на озброєнні з 1970-х років.
Сирський сказав, що А-10 надасть вирішальну підтримку наземним силам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу проти добре забезпеченого противника.
"Він призначений для знищення наземних цілей: танків, артилерії... всього, що протистоїть піхоті", - сказав він.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ додав, що ударні вертольоти, такі як AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra, та UH-60 Black Hawk, також можуть відіграти важливу роль.
Також Сирський наголосив, що зараз російські війська знову перебувають у наступі в деяких частинах східного фронту, де, за словами Сирського, тривають запеклі бої. Він додав, що російські війська безперервно атакують на кількох ділянках фронту, а українські сили проводять невеликі контратаки.
"Це активна оборона, коли ми не просто сидимо в обороні, а постійно контратакуємо, а на деяких напрямках переходимо в наступ. І ворог це знає", - сказав він.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи можливий перелом у війні на користь України, Сирський сказав: "Я думаю, що шанси є завжди. Їх потрібно лише знайти і використати".
Він підкреслив, що для Росії "неможливо" побудувати надійну оборону всюди, і що завжди були слабкі місця через ландшафт та інші фактори.