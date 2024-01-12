Ми зосереджені на тому, як Україні бути більш самодостатньою, - спецпредставниця США Пріцкер
Про це Пріцкер сказала під час спілкування зі ЗМІ в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми постійно наголошуємо з українським урядом на тому, що їм потрібно діяти, щоб збільшувати прибутки держави, тому що зрештою світ не зможе надати достатньо бюджетної підтримки Україні. Тому ми вітаємо те, що прибутки держави зросли на 10%, але ми також зосереджуємося на тому, як Україна може бути більш самодостатньою", – сказала вона.
Пріцкер відзначила, що веде переговори з українською стороною про те, як нашій країні збільшити експорт, приділяє велику увагу Чорноморському коридору для збільшення прибутків з податків для уряду.
"По-друге, ми говоримо про реформи, як-от реформування митниці, ринкові реформи чи інші зміни стосовно податків, аби уряд держави мав більші прибутки та був більш самодостатнім. Це також критичні функції, щоб уряд також просувався до членства в ЄС", – пояснила спецпредставниця США.