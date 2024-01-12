Євродепутати підтримали петицію про позбавлення Орбана права голосу в Раді ЄС

У Європейському парламенті зібрали необхідну кількість підписів, а саме 120, під петицією щодо позбавлення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в Раді ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в соцмережі Х (колишній твіттер) депутата Європарламенту, ініціатора відповідної петиції Петрі Сарвамаа.

На це знадобилося чотири дні, адже оголошено про початок збору підписів у ЄП було у вівторок на цьому тижні.

"Підписи зібрано! Ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу", - написав депутат у п'ятницю, 12 січня.

Він зауважив, що відгук з боку колег на цю "історичну петицію" був потужним. Документ підписали представники різних партій з кількох країн.

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За словами Сарвамаа, тепер "було б вкрай важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні" у Європарламенті.

Він припустив, що це може відбутися наступного тижня, оскільки тоді "парламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини".

Також депутат ЄП додав, що зміст резолюції знаходиться на стадії переговорів, і він вважає "дуже можливим" включення процедури, передбаченої частиною 2 статті 7 Договору про ЄС - "в певній формі".

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