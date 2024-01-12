Цьогоріч пенсії зростуть на 13%, а на субсидії Кабмін виділить 50 млрд, - Шмигаль

Кабінет міністрів України у 2024 році на соціальні видатки спрямує 470 млрд грн. Пенсії зростуть на 13%, а на субсидії уряд виділить 50 млрд грн.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За час повномасштабної війни ми провели вже дві індексації пенсійних виплат. У березні 2024 року проведемо ще одну. За попередніми розрахунками Міністерства соціальної політики, пенсії зростуть в середньому на 13%. Загалом соціальні видатки державного бюджету у 2024 році складуть 470 млрд грн. Це на 25 млрд грн більше, ніж минулого року", - повідомив Шмигаль.

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Крім того, за його словами, на субсидії уряд виділяє 50 млрд грн, що на 12 млрд грн більше, ніж минулого року, а також збільшує програму підтримки малозабезпечених родин.

За словами Шмигаля, Кабінет міністрів майже удвічі збільшує видатки на соціальний захист осіб з інвалідністю, збільшує мінімальну зарплату та продовжує допомагати внутрішньо переміщеним особам.

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Під час засідання уряду Прем’єр-міністр відзначив, що підтримка ветеранів залишається всебічною.

"Цього року уряд збільшує фінансування відповідної програми удвічі. В бюджеті на підтримку наших ветеранів передбачено понад 14 млрд грн. Зокрема, пріоритетна для нас програма — це реабілітаційна та психологічна допомога ветеранам. Виділяємо на неї понад 2,5 млрд грн", - поінформував голова уряду.