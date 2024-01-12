Україна вже цьогоріч відчує вплив рішення про початок переговорів з ЄС. Відтепер процес буде структурований, а уряд матиме чіткі орієнтири, - посол Литви Сарапінас

Посол Литви Вальдемарас Сарапінас передбачає, що Україна вже у 2024 році почне відчувати трансформаційний вплив рішення про початок переговорів про вступ до ЄС.

Про це йдеться у колонці дипломата для "Європейської правди", в якій він поділився своїми очікуваннями від прийдешнього року, передає Цензор.НЕТ.

Сарапінас назвав рішення грудневого саміту лідерів ЄС історичним та зазначив, що його "трансформаційна сила" має почати розкриватися вже у цьому році.

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"Відтепер процес вступу буде структурований за 35 розділами у ключових сферах політики. У кожному з них український уряд матиме чіткі орієнтири для досягнення", – пише посол.

Він пояснив, що повне впровадження цих реформ дозволить Україні зробити прозорими державні інституції, побороти корупцію та позбутися пережитків радянського стилю управління, які зараз є перешкодою для розвитку країни.

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"За досвідом Литви, проходження такої комплексної перевірки з боку інституцій ЄС стало одним з найбільших досягнень – як для нас, так і для інших країн-новачків ЄС. Бо це створило умови для подальшого економічного зростання, модернізації та іноземних інвестицій", – зазначив посол Литви.

Він додав, що для руху до НАТО таку роль буде відігравати Річна національна програма.

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"Членство України в НАТО – це вже не питання "якщо", а питання "коли". Зрозуміло, що посольство Литви в Києві, яке виконує роль контактного посольства НАТО, сприятиме цьому процесу", – пише Вальдемарас Сарапінас.