Керівник МЗС Польщі Cікорський обговорив з американськими сенаторами всебічну підтримку України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Укрінформ із посиланням на МЗС Польщі.
Як зазначається, американські сенатори розпочали своє турне Європою саме зустріччю у Варшаві з Сікорським. Під час цієї розмови глава польської дипломатії представив пріоритети закордонної політики РП, зазначаючи, що США залишатимуться стратегічним партнером Польщі. Він також наголосив, що пріоритетом Польського головування в Раді ЄС в наступному році буде зміцнення трансатлантичних зв’язків.
Як зазначається, співрозмовники також погодилися з необхідністю подальшого надання всебічної допомоги Україні. Сікорський подякував американському Конгресу за нинішню підтримку Києва і закликав до "швидкого прийняття рішення щодо виділення наступного пакету фінансової допомоги".
У цьому контексті він оцінив, що "наслідки окупації України Росією будуть катастрофічними, а ціна стримування Путіна в цьому випадку буде набагато вищою, ніж ціна підтримки Києва в нинішній ситуації".