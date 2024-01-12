Керівник МЗС Польщі Cікорський обговорив з американськими сенаторами всебічну підтримку України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський обговорив у Варшаві з американськими сенаторами - демократом з Делаверу Крістофером Кунсом і республіканцем Майклом Раундсом з Південної Дакоти - питання всебічної підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Укрінформ із посиланням на МЗС Польщі.

Як зазначається, американські сенатори розпочали своє турне Європою саме зустріччю у Варшаві з Сікорським. Під час цієї розмови глава польської дипломатії представив пріоритети закордонної політики РП, зазначаючи, що США залишатимуться стратегічним партнером Польщі. Він також наголосив, що пріоритетом Польського головування в Раді ЄС в наступному році буде зміцнення трансатлантичних зв’язків.

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Як зазначається, співрозмовники також погодилися з необхідністю подальшого надання всебічної допомоги Україні. Сікорський подякував американському Конгресу за нинішню підтримку Києва і закликав до "швидкого прийняття рішення щодо виділення наступного пакету фінансової допомоги".

У цьому контексті він оцінив, що "наслідки окупації України Росією будуть катастрофічними, а ціна стримування Путіна в цьому випадку буде набагато вищою, ніж ціна підтримки Києва в нинішній ситуації".

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