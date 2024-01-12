НАТО очікує затяжну війну в Україні, - заступник генсека Джоане (оновлено)

Заходу варто готуватися до того, що війна РФ проти України триватиме ще довго і, можливо, не закінчиться навіть у 2025 році.

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Мій заклик - готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це не станеться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати можливість отримати вирішальну перемогу в той чи інший спосіб", - зауважив заступник генерального секретаря НАТО.

Він розповів, що НАТО очікує затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території.

"Українцям за нашої підтримки вдалося повернути 50% території, спочатку окупованої росіянами. Це не дрібниця. Ми ні за яких умов не бачимо умов і не зможемо прийняти, щоб Росія повернулася до кордону Румунії", - сказав Джоане.

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Він зауважив, що НАТО необхідно, щоб Україна вистояла, Республіка Молдова прийшла до Європи, а Грузія прийшла до євроатлантичної спільноти.

Заступник генсека НАТО виразив впевненість у продовженні фінансування оборонних потреб України західними союзниками.

"Я не думаю, що у нас виникнуть величезні труднощі з погляду фінансування українських зусиль, які також є нашими зусиллями. Але ми маємо проблему з промисловими потужностями в основному в Європі, тому що протягом 30 років ми збирали, в тому числі й Румунія, дивіденди світу і думали, що після закінчення холодної війни все буде тихо та спокійно", - сказав Джоане.

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