Росіяни протягом 12 січня 50 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 260 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 260 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська Середино-Будська, Дружбівська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Есманська громада: ворог бив з мінометів (17 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (7 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано мінометні обстріли (30 вибухів).

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів), обстріл з АГС (4 вибухи) та артобстріли (5 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (28 вибухів)

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Свеська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади.

Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (18 вибухів) та артобстріли (17 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (26 вибухів).

Миропільська громада: здійснено атаку з FPV дронів (2 вибухи) та мінометні обстріли (11 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), артобстріли (11 вибухів) та мінометний обстріл (14 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (34 вибухів) та артилерії (11 вибухів).

Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух)".

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