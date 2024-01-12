Росіяни протягом 12 січня 50 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 260 вибухів, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Есманська громада: ворог бив з мінометів (17 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (7 вибухів).
Шалигинська громада: зафіксовано мінометні обстріли (30 вибухів).
Краснопільська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів), обстріл з АГС (4 вибухи) та артобстріли (5 вибухів).
Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (28 вибухів)
Свеська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади.
Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (18 вибухів) та артобстріли (17 вибухів).
Юнаківська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (26 вибухів).
Миропільська громада: здійснено атаку з FPV дронів (2 вибухи) та мінометні обстріли (11 вибухи).
Білопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), артобстріли (11 вибухів) та мінометний обстріл (14 вибухів).
Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (34 вибухів) та артилерії (11 вибухів).
Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух)".