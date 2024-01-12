Жителям Івано-Франківщини пропонують відстрочку від мобілізації за участь у будівництві фортифікацій на Донеччині

Жителів Прикарпаття закликали долучитися до будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині. На час роботи пропонують відстрочку від призову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОДА.

Наразі на Прикарпатті шукають людей, котрі б допомогли з будівництвом фортифікаційних споруд в Донецькій області. Загалом потрібно 300 осіб. Заробітна плата складатиме 20 тисяч гривень. Окрім того, людей забезпечать житлом та харчуванням. Ті, хто погодяться допомогти з будівництвом оборонних споруд, отримають відстрочку від призову на період будівництва.

В ОДА заявили, що в області є вся необхідна техніка для спорудження фортифікацій, не вистачає лише людей.

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