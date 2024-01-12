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Жителям Івано-Франківщини пропонують відстрочку від мобілізації за участь у будівництві фортифікацій на Донеччині

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Жителям Івано-Франківщини пропонують відстрочку від мобілізації за участь у будівництві фортифікацій на Донеччині
Жителів Прикарпаття закликали долучитися до будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині. На час роботи пропонують відстрочку від призову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОДА.

Наразі на Прикарпатті шукають людей, котрі б допомогли з будівництвом фортифікаційних споруд в Донецькій області. Загалом потрібно 300 осіб. Заробітна плата складатиме 20 тисяч гривень. Окрім того, людей забезпечать житлом та харчуванням. Ті, хто погодяться допомогти з будівництвом оборонних споруд, отримають відстрочку від призову на період будівництва.

В ОДА заявили, що в області є вся необхідна техніка для спорудження фортифікацій, не вистачає лише людей.

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Топ коментарі

  • Tema9
    Нехай жителям Конче-Заспівщини таке пропонують.
  • Серая Лиса
    Як тільки побудують ті споруди на місці вручать повістки.
    Дуже зручно - не треба ганятися і із спорудами вже знайомі.
  • Серая Лиса
    Коли молодий офіцер - розкачаний бичок бьє солдата - літню людину ногами в живіт, відбиваючи нутрощі, іпсо? Або коли тиждень катували викрадену людину в тцк також іпсо? Або коли водія автобуса із дітьми викрали просто на стоянці, іпсо? Яйця по 17 грн за штуку, іпсо?
    Прикладів безліч. І головне - ніяких вироків нема і не буде.
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