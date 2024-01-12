Жителям Івано-Франківщини пропонують відстрочку від мобілізації за участь у будівництві фортифікацій на Донеччині
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Жителів Прикарпаття закликали долучитися до будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині. На час роботи пропонують відстрочку від призову.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Івано-Франківської ОДА.
Наразі на Прикарпатті шукають людей, котрі б допомогли з будівництвом фортифікаційних споруд в Донецькій області. Загалом потрібно 300 осіб. Заробітна плата складатиме 20 тисяч гривень. Окрім того, людей забезпечать житлом та харчуванням. Ті, хто погодяться допомогти з будівництвом оборонних споруд, отримають відстрочку від призову на період будівництва.
В ОДА заявили, що в області є вся необхідна техніка для спорудження фортифікацій, не вистачає лише людей.