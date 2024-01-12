Росіяни протягом 12 січня 8 разів безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра поблизу Херсону, - Генштабу
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо безуспішних російських штурмів українських плацдармів на лівому березі Дніпра поблизу Херсону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій. Українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат".