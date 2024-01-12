Росіяни досі не надали МАГАТЕ доступ до реакторних залів трьох блоків Запорізької АЕС, - Гроссі

Російські загарбники досі не надали присутнім на Запорізькій АЕС експертам МАГАТЕ доступ до реакторних залів енергоблоків №1, №2 та №6.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі щодо ситуації в Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Експертам Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції досі не надали доступ до реакторних залів енергоблоків №1, №2 та №6, що перешкоджає їхній здатності здійснювати моніторинг ситуації стосовно ядерної та фізичної безпеки на станції, а також п'яти конкретних принципів, встановлених Радою Безпеки ООН", - заявив Гроссі.

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Зазначається, що після успішної ротації експертів у четвер – вже 15-ї команди експертів, яка прибула на станцію з моменту створення місії МАГАТЕ з підтримки та допомоги на ЗАЕС у вересні 2022 року – "нова команда повторила запит на доступ до реакторного залу енергоблока №6".

"Сьогодні ЗАЕС не надала дозволу на такий доступ, заявивши, що реакторний зал "опечатаний". Представники ЗАЕС поінформували команду, що не відмовляють у доступі, а натомість запропонували отримати доступ до цієї зони приблизно через тиждень", - йдеться у заяві.

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У МАГАТЕ нагадали, що у грудні 2023 року експертам також було відмовлено в доступі до реакторних залів енергоблоків №№ 1, 2 і 6? "Це стало першим випадком, коли експертам МАГАТЕ не було надано своєчасного доступу до реакторного залу, який перебував у стані холодного зупину". Указується, що до цього часу всі команди місії МАГАТЕ мали доступ до реакторного залу будь-якого блока, що перебував у стані "холодного зупину", а російське окупаційне керівництво станцією не робило жодних посилань на статус захисної оболонки як "опечатаної".

"Ці обмеження своєчасного доступу експертів на ЗАЕС перешкоджають здатності МАГАТЕ незалежно та ефективно оцінювати стан безпеки та захищеності, в тому числі підтверджувати заявлений стан реакторних установок, басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива та пов'язаного з ними обладнання безпеки", - наголосив генеральний директор МАГАТЕ.

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Крім того, зазначено, що з 18 жовтня 2023 року минулого року експерти місії не мають доступу до частин машинного залу кожного енергоблока. А 10 січня, "доступ знову був обмежений в машинному залі енергоблоків № 1 і № 2".