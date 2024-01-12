Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України, - заступник генсека НАТО Джоане
Про це він сказав в інтерв’ю румунському телеканалу Digi24, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
На думку Джоане, військова економіка Росії "відповідає сьогоднішнім потребам", до того ж "у спосіб, який повністю виходить за межі міжнародного права", Північна Корея та Іран або обіцяють, або вже надсилають РФ зброю для війни проти Українці.
"Так само як дехто з нас, можливо, на початку війни, майже три роки тому, думав, що через два тижні росіяни займуть Київ, ми сказали: "Ні, Україна має можливості протистояти", так само, можливо, і ми мали надто багато ентузіазму, оптимізму на початку українського наступу кілька місяців тому минулої весни", – додав заступник генсека Альянсу.
Водночас він закликав не вдаватись до перебільшеного песимізму, "тому що Україна має достатньо ресурсів, щоб підтримувати цю війну, бути успішною".
"Мій заклик – готуватися до довгої війни, що вона триватиме. Це (завершення війни. – Ред.) не станеться в 2024 році та, ймовірно, не у 2025 році. Ми не бачимо військового потенціалу, який дав би можливість отримати вирішальну перемогу, з жодної зі сторін. Ми очікуємо затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території", – вважає Джоане.