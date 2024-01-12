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Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України, - заступник генсека НАТО Джоане

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Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України, - заступник генсека НАТО Джоане
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що Альянс повинен готуватись до тривалої війни Росії проти України, позаяк жодна зі сторін поки не має військової спроможності здобути "вирішальну перемогу".

Про це він сказав в інтерв’ю румунському телеканалу Digi24, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На думку Джоане, військова економіка Росії "відповідає сьогоднішнім потребам", до того ж "у спосіб, який повністю виходить за межі міжнародного права", Північна Корея та Іран або обіцяють, або вже надсилають РФ зброю для війни проти Українці.

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"Так само як дехто з нас, можливо, на початку війни, майже три роки тому, думав, що через два тижні росіяни займуть Київ, ми сказали: "Ні, Україна має можливості протистояти", так само, можливо, і ми мали надто багато ентузіазму, оптимізму на початку українського наступу кілька місяців тому минулої весни", – додав заступник генсека Альянсу.

Водночас він закликав не вдаватись до перебільшеного песимізму, "тому що Україна має достатньо ресурсів, щоб підтримувати цю війну, бути успішною".

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"Мій заклик – готуватися до довгої війни, що вона триватиме. Це (завершення війни. – Ред.) не станеться в 2024 році та, ймовірно, не у 2025 році. Ми не бачимо військового потенціалу, який дав би можливість отримати вирішальну перемогу, з жодної зі сторін. Ми очікуємо затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території", – вважає Джоане.

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Топ коментарі

  • KosAn30 JT26
    **** даж я не военный и то понимал что без авиации *** там шо серйозное будет
  • Al Kap
    « Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України, - заступник генсека НАТО Джоане «.

    Ні, ви були « безвідповідальні» бо НЕ дали зброю до наступу!

    А зараз не треба замилювати очі, що «Україна підвела ваші очікування.»

    НАТО проявляє себе як організація цілью якоі е «НЕ поширення конфлікти».
    Заохочення ху&ла до агресій.
  • Kislyi Lol
    Ну це не дивно, підйом єдності просрали менше чім за рік повномаштабки, допомогу союзників яку вибороли на полі бою ціною життів побратимів, похерили менше чім за 2 роки. Зараз будуть давати допомогу ще на автоматизмі так як вона набрала середніх обертів цього літа, просруть в 24 році "до Ванги не ходи інфа 72%".
    І ???? Ну от що далі? Закідувати м'ясом? Існувати під орками? Партизанити? Записати вечірний "потужний" вечірній гундосик?

    Ні бл**ь!!! Потрібно штампувати зброю точну і не точну, потужню і не потужню дальню і не дальню, зараз потрібна кількість щоб не тільки давати відсіч на полі бою, але щоб кожне недорозуміння сцялося в штани в країні 404.
    На гуманому ставлені нікуди ми не доїдемо в кращому випадку анексія, в гіршому під балабольство велічія підемо на Європу, ми чі наші діти.
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