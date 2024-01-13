На околицях Києва було чутно вибухи, працювали сили ППО, - Кличко

У Київській області працювали сили протиповітряної оборони пізно ввечері 12 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер Києва Віталія Кличка.

У повідомленні зазначається: "Вибухи на околицях столиці. Працює ППО".

У свою чергу КОВА зазначає: "Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.



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