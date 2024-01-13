200 мільйонів фунтів із допомоги Великої Британії піде на дрони, - Умєров

З пакета оборонної допомоги Великої Британії Україні 200 млн фунтів передбачено на розвідувальні, далекобійні та морські дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив: "Прем’єр-міністр Сунак також оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні в розмірі 2,5 млрд фунтів. Це найбільший пакет допомоги з початку повномасштабного вторгнення.

Щонайменше 200 мільйонів з цього пакету будуть виділені на виробництво бойових дронів для України, зокрема для розвідувальних, далекобійних та морських дронів. Це буде найбільша поставка дронів для України серед усіх країн.

Також Велика Британія надасть додаткові 18 мільйонів фунтів гуманітарної допомоги, на додачу до вже виділених 340 мільйонів фунтів. Це допомога для подолання наслідків російських повітряних обстрілів, посилення захисту енергетичної інфраструктури".

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