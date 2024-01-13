Авіація та ракетні війська протягом 12 січня уразили 27 районів зосередження окупантів, 4 ЗРК, 2 засоби ППО, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 12 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 складу боєприпасів та 1 радіолокаційній станції противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 10 січня уразили 9 районів зосередження окупантів, пункт управління, склад та станцію РЕБ, - Генштаб