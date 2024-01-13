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Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки України, - Зеленський про поїздку до Києва спецпредставниці США Пріцкер

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Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки України, - Зеленський про поїздку до Києва спецпредставниці США Пріцкер
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Зустрівся зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки нашої держави. Минулий рік став рекордно активним для розвитку українсько-американських відносин. Ми налаштовані й надалі підтримувати таку динаміку, це відчутно допомагає Україні вести боротьбу з агресором", - написав Зеленський у телеграмі в п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ.

Глава української держави подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу й американському народові за потужну оборонну, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми зосереджені на тому, як Україні бути більш самодостатньою, - спецпредставниця США Пріцкер

Топ коментарі

  • Pan Lipko
    Потужний копняк в зелений задній бампер
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Але ж таки привладні Зеленського, в супереч прохань Західних Партнерів, таки призначили, дивну особу, на посаду до Рахункової палати, як у тарілку наплювали, тим хто допомагає Україні!

    Сівкович з патрушевим, задоволені…
  • Dust
    Цей візит є потужним сигналом... про крисяче призначення ЗЄлєю подружки дєтства керівником Рахункової палати.

    кому цей пц. лапшу на вуха вішає ?

    фільм "Голос": Однажды с героем происходят странные метаморфозы. Каждый раз, когда ситуация требует от него выразить свои мысли и чувства, он, помимо своей воли, начинает говорить бодрым и торжественным голосом радиодиктора. Казённая речь, наполненная штампами и показным оптимизмом, искажает до неузнаваемости то, что герой хотел высказать.

    рекомендую ! про ЗЄлю кіно. ЗЄлю грає Фарада
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