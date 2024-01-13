Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки України, - Зеленський про поїздку до Києва спецпредставниці США Пріцкер

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Зустрівся зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки нашої держави. Минулий рік став рекордно активним для розвитку українсько-американських відносин. Ми налаштовані й надалі підтримувати таку динаміку, це відчутно допомагає Україні вести боротьбу з агресором", - написав Зеленський у телеграмі в п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ.

Глава української держави подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу й американському народові за потужну оборонну, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми зосереджені на тому, як Україні бути більш самодостатньою, - спецпредставниця США Пріцкер