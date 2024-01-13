Ворог запустив крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Цілі прямують у бік Вінницької та Житомирської областей, - Повітряні сили
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Зранку 13 січня ворог запустив по Україні ракети. Зафіксовано також пуски "Кинджалів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
За даними ПС, зафіксовано пуски крилатих ракет з літаківТу-95МС (з Каспію).
"Здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06.00 - 07.00", - уточнили ПС.
Також повідомлялося про пуск ракети "Кинджал" у напрямку Дніпра.
"Київ перебувайте в укриттях! Крилаті ракети через Жашків рухаються в вашу сторону", - інформували Повітряні сили.
"Кілька крилатих ракет прямують у бік Вінницької та Житомирської областей!", - сказано у повідомленні.