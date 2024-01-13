Ворог запустив крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Цілі прямують у бік Вінницької та Житомирської областей, - Повітряні сили

Зранку 13 січня ворог запустив по Україні ракети. Зафіксовано також пуски "Кинджалів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

За даними ПС, зафіксовано пуски крилатих ракет з літаківТу-95МС (з Каспію).

"Здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06.00 - 07.00", - уточнили ПС.

Також повідомлялося про пуск ракети "Кинджал" у напрямку Дніпра.

"Київ перебувайте в укриттях! Крилаті ракети через Жашків рухаються в вашу сторону", - інформували Повітряні сили.

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"Кілька крилатих ракет прямують у бік Вінницької та Житомирської областей!", - сказано у повідомленні.