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Група крилатих ракет у бік Рівного, - Повітряні сили

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Група крилатих ракет у бік Рівного, - Повітряні сили
Наразі група крилатих ракет рухається у бік Рівного, є також загроза для Полтавщини та Хмельниччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Група крилатих ракет у бік Рівного! По "Кинджалах" в бік столиці - відбій загрози!", - інформують ПС.

"Ракети через Хмельниччину на Рівненщину", - додають у ПС.

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"Миргород (Полтавська область. - Ред.) в укриття!!", - йдеться у повідомленні.

"Ракета через Вінниччину на Старкостянтинів", - інформують Повітряні сили.

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