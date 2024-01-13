"Кинджали" у бік Дніпра, Кривого Рогу, Рівного та Києва, - Повітряні сили (оновлено)
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Ворог запустив ракети типу "Кинджал" у бік Дніпропетровщини та столиці. У напрямку Рівного зафіксовано 2 "Кинджали".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски ракет "Кинджал" в напрямку Дніпра!", - йдеться у повідомленні.
"Кривий Ріг - "Кинджал!", - згодом додали у ПС.
"Пуски "Кинджалів" в напрямку Києва!", - інформують ПС о 7.30.
"Рівне 2 "Кинджали" в вашому напрямку!", - зазначили ПС о 7.32.