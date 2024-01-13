"Кинджали" у бік Дніпра, Кривого Рогу, Рівного та Києва, - Повітряні сили (оновлено)

Ворог запустив ракети типу "Кинджал" у бік Дніпропетровщини та столиці. У напрямку Рівного зафіксовано 2 "Кинджали".