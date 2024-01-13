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"Кинджали" у бік Дніпра, Кривого Рогу, Рівного та Києва, - Повітряні сили (оновлено)

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"Кинджали" у бік Дніпра, Кривого Рогу, Рівного та Києва, - Повітряні сили (оновлено)
Ворог запустив ракети типу "Кинджал" у бік Дніпропетровщини та столиці. У напрямку Рівного зафіксовано 2 "Кинджали".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски ракет "Кинджал" в напрямку Дніпра!", - йдеться у повідомленні.

"Кривий Ріг - "Кинджал!", - згодом додали у ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По "Кинджалах" на Київ - відбій загрози, - Повітряні сили (оновлено)

"Пуски "Кинджалів" в напрямку Києва!", - інформують ПС о 7.30.

"Рівне 2 "Кинджали" в вашому напрямку!", - зазначили ПС о 7.32.

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Топ коментарі

  • Полтава и Харьков
    Господи, розверни їх та направ на рашку, нехай вони там і приземляються, в родимій сторонці 🙏
  • Полтава и Харьков
    Він накоїв ще з часів регіоналів (дав Бог земляка ) і продовжує срати проти України.
  • Дмитро Хлопченко 75ecbe50
    Карасев: "Тимошенко остается безоговорочным лидером президентской гонки"
    Та хочаб оце.
    Це вже підтверджує шо він трохи тавоє.
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