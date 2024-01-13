Швидкісні ракети на Чернігівщину та Житомирщину, є загроза для Львівщини, - Повітряні сили
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Ворог запустив швидкісні ракети у напрямку Чернігівської та Житомирської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Швидкісні ракети у Чернігівській та Житомирській областях!", - йдеться у повідомленні.
"Кинджали" з Півночі!", - згодом додали у ПС.
"Крилата ракета в напрямку Львівщини!" - додають у Повітряних силах.
"Крилата ракета наближається до Львова із східного напрямку!" - інформують ПС о 7.46.
"Ще кілька крилатих ракет із півночі!" - йдеться у повідомленні о 7.48.