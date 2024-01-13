Ракетна атака на Україну: на більшості території відбій загрози (оновлено)

Станом на 8.12 13 січня після ракетної атаки на Україну оголошено відбій загрози у Києві та більшості регіонів нашої країни. Станом на 8.30 по всій території України, окрім Донеччини та Луганщини оголошено відбій загрози.