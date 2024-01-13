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Ракетна атака на Україну: на більшості території відбій загрози (оновлено)

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Ракетна атака на Україну: на більшості території відбій загрози (оновлено)
Станом на 8.12 13 січня після ракетної атаки на Україну оголошено відбій загрози у Києві та більшості регіонів нашої країни. Станом на 8.30 по всій території України, окрім Донеччини та Луганщини оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог. 

Наразі тривога ще триває на Заході країни та у Донецькій і Луганській областях.

Актуальна карта тривог така:

Ракетна атака на Україну: на більшості території відбій загрози 01

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Станом на 8.30 актуальна карта тривог така:

Ракетна атака на Україну: на більшості території відбій загрози 02

Як повідомлялося, зранку ворог запустив крилаті ракети з літаків Ту-95МС.

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