На Полтавщині працювала ППО, на подвір’я приватного будинку впала ворожа ракета, яка не розірвалася
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Вранці росіяни здійснили ракетний обстріл України. Ворог атакував, зокрема, Полтавщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в області працювала ППО.
"На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено господарчу споруду. На місці працюють профільні фахівці", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, зранку ворог запустив крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Наразі оголошено відбій загрози.