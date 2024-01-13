На Полтавщині працювала ППО, на подвір’я приватного будинку впала ворожа ракета, яка не розірвалася

Вранці росіяни здійснили ракетний обстріл України. Ворог атакував, зокрема, Полтавщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в області працювала ППО.

"На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено господарчу споруду. На місці працюють профільні фахівці", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, зранку ворог запустив крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Наразі оголошено відбій загрози.