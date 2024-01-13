На Чернігівщині працювала ППО, є пошкодження внаслідок ворожої атаки

Зранку 13 січня під час ракетної атаки ворога на Чернігівщині працювала ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі чули. ППО 💪🏻 Є пошкодження. Поки не розголошуємо місць. Усі служби працюють. Попередньо без постраждалих", - зазначив він.

Як повідомлялося, зранку ворог запустив крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Наразі оголошено відбій загрози.

Також Цензор.НЕТ інформував, що на Полтавщині працювала ППО, на подвір’я приватного будинку впала ворожа ракета, яка не розірвалася.

Також читайте: Швидкісні ракети на Чернігівщину та Житомирщину, є загроза для Львівщини, - Повітряні сили