Ворог обстріляв Херсон, пошкоджено водопровід
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У ніч на 13 січня ворог обстріляв Херсон.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі Херсона був пошкоджений водопровід в одному із багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що аварійною службою було тимчасово перекрито подачу води, щоб запобігти затопленню квартир.