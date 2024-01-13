Ворог обстріляв Херсон, пошкоджено водопровід

У ніч на 13 січня ворог обстріляв Херсон.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі Херсона був пошкоджений водопровід в одному із багатоквартирних будинків", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що аварійною службою було тимчасово перекрито подачу води, щоб запобігти затопленню квартир.

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