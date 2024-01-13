За ніч окупанти двічі атакували з артилерії Нікопольщину
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Протягом ночі російські окупанти обстрілювали з артилерії Нікополь та Червоногригорівську громаду в Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Агресор двічі скерував артилерію на Нікопольщину. Випустив більш ніж півдесятка снарядів.
Обстріли прийшлись на районний центр і Червоногригорівську громаду. Люди неушкоджені", - йдеться в повідомленні.
Також він зазначив, що вся інформація щодо ранкової атаки РФ буде повідомлена згодом.