Рашисти обстріляли Вовчанськ та вдарили КАБами по селищу на Харківщині, пошкоджено будинки

Ворог продовжує обстрілювати територію Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Гур'їв Козачок, Уди Богодухівського району; Зибине, Бударки Чугуївського району; Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Окупанти також завдали авіаційних ударів біля Вовчанська Чугуївського району; Синьківки, Іванівки, Вільхуватки Куп'янського району.

"Сьогодні о 02.45 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватних будинки. Без постраждалих.

О 02:20 окупанти вдарили КАБами по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено приватні будинки. Дані про постраждалих не надходили", - йдеться у повідомленні.

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Вчора близько 09:00 ворог обстріляв с. Вільхуватка Куп'янського району. Попередньо, окупанти задіяли 4 КАБи. Пошкоджено 2 підприємства, склади, 3 одиниці сільгосптехніки, 3 приватних будинки. Без постраждалих.

О 19.30 ворог завдав удару КАБами по м. Вовчанськ Чугуївського району.