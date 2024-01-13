На Хмельниччині працювала ППО, є збиття. Населення та критична інфраструктура не постраждали

Сьогодні вранці, під час відбиття повітряної атаки противника, на Хмельниччині працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА,

Як зазначається, є збиття повітряної цілі в межах Хмельницької області.

За наявною інформацією, об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали.

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Як повідомлялося, зранку ворог запустив крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Наразі оголошено відбій загрози.

Також Цензор.НЕТ інформував, що на Полтавщині працювала ППО, на подвір’я приватного будинку впала ворожа ракета, яка не розірвалася.

За інформацією ОВА, є пошкодження внаслідок ворожої атаки на Чернігівщині.