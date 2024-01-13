На Хмельниччині працювала ППО, є збиття. Населення та критична інфраструктура не постраждали
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Сьогодні вранці, під час відбиття повітряної атаки противника, на Хмельниччині працювали сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА,
Як зазначається, є збиття повітряної цілі в межах Хмельницької області.
За наявною інформацією, об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали.
Як повідомлялося, зранку ворог запустив крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Наразі оголошено відбій загрози.
Також Цензор.НЕТ інформував, що на Полтавщині працювала ППО, на подвір’я приватного будинку впала ворожа ракета, яка не розірвалася.
За інформацією ОВА, є пошкодження внаслідок ворожої атаки на Чернігівщині.