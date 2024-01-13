Росіяни з РСЗВ, артилерії та БПЛА атакували 19 населених пунктів Запоріжжя, зафіксовано 129 ударів

Ворог гатив по 19 населених пунктах Запорізької області, зафіксовано 129 ударів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти обстріляли з РСЗВ Оріхів, а також здійснили 39 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Чарівному, Роботиному, Левадному, Полтавці, Новодарівці, Гуляйпільському й Степовому.



По території Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Новоіванівки, Щербаків, Оріхова, Роботиного, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 89 артударів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ завдала 47 ударів по містах та селах Запорізької області, випустила понад 300 снарядів по Херсонщині, є загиблий і поранені