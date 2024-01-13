Росіяни з РСЗВ, артилерії та БПЛА атакували 19 населених пунктів Запоріжжя, зафіксовано 129 ударів
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Ворог гатив по 19 населених пунктах Запорізької області, зафіксовано 129 ударів.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти обстріляли з РСЗВ Оріхів, а також здійснили 39 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Чарівному, Роботиному, Левадному, Полтавці, Новодарівці, Гуляйпільському й Степовому.
По території Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Новоіванівки, Щербаків, Оріхова, Роботиного, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 89 артударів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.