На Дніпропетровщині збито дві ворожі ракети
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Зранку 13 січня на Дніпропетровщині працювали сили ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Дві ворожі ракети тепер металобрухт. "Крилатих" приземлили у Криворізькому районі. Дякую оборонцям неба з ПвК "Схід"!" - зазначив він.
Як повідомлялося, зранку ворог запустив крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Наразі оголошено відбій загрози.
Також Цензор.НЕТ інформував, що на Полтавщині працювала ППО, на подвір’я приватного будинку впала ворожа ракета, яка не розірвалася.
За інформацією ОВА, є пошкодження внаслідок ворожої атаки на Чернігівщині.