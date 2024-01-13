На Дніпропетровщині збито дві ворожі ракети

Зранку 13 січня на Дніпропетровщині працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві ворожі ракети тепер металобрухт. "Крилатих" приземлили у Криворізькому районі. Дякую оборонцям неба з ПвК "Схід"!" - зазначив він.

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Як повідомлялося, зранку ворог запустив крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Наразі оголошено відбій загрози.

Також Цензор.НЕТ інформував, що на Полтавщині працювала ППО, на подвір’я приватного будинку впала ворожа ракета, яка не розірвалася.

За інформацією ОВА, є пошкодження внаслідок ворожої атаки на Чернігівщині.