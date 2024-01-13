Вночі та вранці росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині, зафіксовано 21 вибух
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Вночі та вранці росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади.
- Зноб-Новгородська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
- Хотінська громада: зафіксовано артобстріл (3 вибухи) та мінометний обстріл (5 вибухів).
- Великописарівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.