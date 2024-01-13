Працюємо над масштабуванням роботи системи SAP у війську та автоматизацією логістичних процесів, - Умєров
Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зробили важливий крок. Презентували перший етап впровадження автоматизованої системи управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP) у війську.
Ефективність матеріально-технічного забезпечення, продуманість логічничних процесів має вирішальне значення у протистоянні російській агресії. Нова система також допомагає нам бачити конкретні потреби підрозділів і швидко забезпечувати їх", - зазначає він.
За словами Умєрова, зараз система повністю працює в одному з наших центрів забезпечення оперативного рівня, що охоплює багато військових частин.
Умєров також подякував нашим партнерам за підтримку у впровадженні системи – зокрема Сполученим Штатам Америки, які колись дали старт цьому процесу, та Німеччині, яка надає нам більше ліцензій для програмного забезпечення SAP.
"Очікуємо на подальшу підтримку із забезпечення інфраструктури та масштабування роботи системи. Паралельно разом з Генеральним штабом ЗСУ працюємо над подальшою автоматизацією логістичних процесів. Вдячний за ефективну співпрацю Генеральному штабу, Міністерству цифрової трансформації та Командуванню сил логістики", - резюмує Умєров.