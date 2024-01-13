Працюємо над масштабуванням роботи системи SAP у війську та автоматизацією логістичних процесів, - Умєров

Кожну одиницю техніки та озброєння, кожну деталь, кожну пару взуття, закуплену для нашого війська або надану міжнародними партнерам, має бути обліковано, впорядковано, зберігатися належним чином і швидко передаватися туди, де є потреба, щоб працювати на перемогу.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробили важливий крок. Презентували перший етап впровадження автоматизованої системи управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP) у війську.

Ефективність матеріально-технічного забезпечення, продуманість логічничних процесів має вирішальне значення у протистоянні російській агресії. Нова система також допомагає нам бачити конкретні потреби підрозділів і швидко забезпечувати їх", - зазначає він.

За словами Умєрова, зараз система повністю працює в одному з наших центрів забезпечення оперативного рівня, що охоплює багато військових частин.

Умєров також подякував нашим партнерам за підтримку у впровадженні системи – зокрема Сполученим Штатам Америки, які колись дали старт цьому процесу, та Німеччині, яка надає нам більше ліцензій для програмного забезпечення SAP.

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"Очікуємо на подальшу підтримку із забезпечення інфраструктури та масштабування роботи системи. Паралельно разом з Генеральним штабом ЗСУ працюємо над подальшою автоматизацією логістичних процесів. Вдячний за ефективну співпрацю Генеральному штабу, Міністерству цифрової трансформації та Командуванню сил логістики", - резюмує Умєров.