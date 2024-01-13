У чергах на кордоні з Польщею в бік України очікують приблизно 850 вантажівок, - Держприкордонслужба
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Станом на ранок, 13 січня, польські перевізники продовжують блокуватись три напрямки:
- "Ягодин - Дорогуськ";
- "Рава - Руська";
- "Краківець - Корчова".
Як зазначається, протестувальники ускладнюють рух лише для вантажних засобів.
Згідно з інформацією від польських прикордонників, у чергах на території Польщі в бік України перебуває приблизно 850 фур:
- найменше навпроти ПП "Ягодин" - приблизно 170 вантажівок;
- решта у напрямку ПП "Рава-Руська" та "Краківець".
"Більш-менш активний рух продовжуємо відмічати у напрямку ПП "Краківець" і найменший у напрямку "Ягодин-Дорогуськ", попри те, що це найбільший інфраструктурний об'єкт, який за добу може пропускати приблизно 1200-1400 вантажівок в обидва боки. Натомість у середньому тут пропускають за добу приблизно 100-150 вантажівок", - розповів речник.
На розблокованому напрямку "Шегині - Медика" інтенсивність руху зберігається на рівні до блокування пункту пропуску. Водночас на напрямку спостерігається найбільша черга - близько 1200 вантажівок.
"Водії та перевізники шукають всі можливі шляхи де вони можуть перетнути кордон. Зважаючи, що інші напрямки пропускають менше вантажних транспортних засобів або ж фактично там складніше перетнути кордон через дії польських перевізників. Через цей пункт пропуску ("Шегині - Медика", - ред.) є затребуваним", - пояснив Демченко.