У чергах на кордоні з Польщею в бік України очікують приблизно 850 вантажівок, - Держприкордонслужба

У чергах на кордоні з Польщею в бік України наразі перебуває приблизно 850 вантажівок. Найменше - навпроти пункту пропуску "Ягодин".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Станом на ранок, 13 січня, польські перевізники продовжують блокуватись три напрямки:

"Ягодин - Дорогуськ";

"Рава - Руська";

"Краківець - Корчова".

Як зазначається, протестувальники ускладнюють рух лише для вантажних засобів.

Згідно з інформацією від польських прикордонників, у чергах на території Польщі в бік України перебуває приблизно 850 фур:

найменше навпроти ПП "Ягодин" - приблизно 170 вантажівок;

решта у напрямку ПП "Рава-Руська" та "Краківець".

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"Більш-менш активний рух продовжуємо відмічати у напрямку ПП "Краківець" і найменший у напрямку "Ягодин-Дорогуськ", попри те, що це найбільший інфраструктурний об'єкт, який за добу може пропускати приблизно 1200-1400 вантажівок в обидва боки. Натомість у середньому тут пропускають за добу приблизно 100-150 вантажівок", - розповів речник.

На розблокованому напрямку "Шегині - Медика" інтенсивність руху зберігається на рівні до блокування пункту пропуску. Водночас на напрямку спостерігається найбільша черга - близько 1200 вантажівок.

"Водії та перевізники шукають всі можливі шляхи де вони можуть перетнути кордон. Зважаючи, що інші напрямки пропускають менше вантажних транспортних засобів або ж фактично там складніше перетнути кордон через дії польських перевізників. Через цей пункт пропуску ("Шегині - Медика", - ред.) є затребуваним", - пояснив Демченко.

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