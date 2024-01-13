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Є прильоти у Дніпрі, - ОВА

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Є прильоти у Дніпрі, - ОВА
Зранку 13 січня під час ракетної атаки ворог завдав ударів по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Суботній ранок видався нелегким. Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди – люди. На щастя, всі цілі. Минулося. Дякую оборонцям неба! Їхня робота допомогла уникнути більших наслідків", - зазначив він.

Лисак також зазначає, що неспокійно також на Нікопольщині.

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"Агресор не вгамовується, знову б'є по району. Російські злочинці відповідатимуть за все, що скоїли на українській землі", - додає Лисак.

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Браво заявив представник військово-цивільної адміністрації в Дніпрі про влучення ракет. А що ми? Я вибачаюся, що задаю такі питання, але це наслідки "великого крадівництва". Хочу вчерговий раз вмокнути писками у зелене лайно тих, хто аплодував і замість ракет будували дороги біля Криму, в Херсонській області і біля Чорнобильської зони. Щоб ми робили, якби не було цих доріг? А без ракет по нам ворог буде бити постійно, а ми кричимо, щоб не викладали фото і не писали де влучили. Краще запитайте у басалаєвої, яка виклала все точно із адресами і ланцюжок підприємств, щоб ворог не ламав голову і гетьманцеву за звіти по податковій. Хто ж їх призначив і давав вказівки, і чи сидять вони?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Принаймі ВПК належним чином фінансувалося, і шашликами ніхто мізки не засирав. І секретутки президента не керували б країною, і кацапських кротів в АП не було би.
  • Петро Якимчук c52484dc
    Два місяці чекав щоб дристанути на Цензорі? І де вас зечмонь подлякинабирає?
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