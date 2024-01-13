Є прильоти у Дніпрі, - ОВА

Зранку 13 січня під час ракетної атаки ворог завдав ударів по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Суботній ранок видався нелегким. Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди – люди. На щастя, всі цілі. Минулося. Дякую оборонцям неба! Їхня робота допомогла уникнути більших наслідків", - зазначив він.

Лисак також зазначає, що неспокійно також на Нікопольщині.

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"Агресор не вгамовується, знову б'є по району. Російські злочинці відповідатимуть за все, що скоїли на українській землі", - додає Лисак.