Власна логістика та багаторівнева система контролю: як мережа АЗК UPG гарантує високу якість пального
Тому саме якість називають фундаментом бренду UPG.
Компанія однією з перших розпочала співпрацю з європейськими виробниками пального та налагодила безперебійні поставки в Україну. Відкрила нові напрямки на міжнародному ринку, імпортувавши дизель та газ зі США вперше в історії країни. Здійснила перші поставки нафтопродуктів із високотехнологічних заводів країн Близького Сходу.
Дбаючи про своїх клієнтів, UPG продовжує нарощувати обсяги та завозити в Україну нафтопродукти виключно зі зразковими технічними характеристиками. На АЗК мережі завжди можна придбати А-95, дизель, газ, а також високооктановий бензин upg95 та upg100. Усі ці продукти відповідають стандарту Євро-5 та забезпечують ідеальну роботу двигуна незалежно від класу авто.
Ключову роль у забезпеченні відмінної якості пального в UPG відіграє багаторівнева система контролю: це і лабораторні дослідження проб кожної партії, і захисне пломбування бензовозів, і постійне чищення паливних резервуарів. Кожна партія продукту має власний сертифікат та паспорт якості.
"Компетентність нашої лабораторії визнана на міжнародному рівні. Обладнання, приміщення, ведення технічних записів тощо - усе відповідає вимогам, які передбачає цей стандарт. Наші фахівці також проходять акредитацію, постійно навчаються, підвищують компетентність", - розповідають у компанії.
Так дизельне пальне має відповідати не менш як дев’ятнадцяти показникам, бензин – п’ятнадцяти, а газ — десяти. Спочатку відібрана проба вноситься до спеціального реєстру, а вже далі проходить повний цикл: від аналізування до 45-денного зберігання. Таке тривале зберігання — ще одна вимога ДСТУ. Робиться це на випадок імовірних спорів. Тобто коли у споживача виникає сумнів щодо якості пального, ця проба передається до незалежної лабораторії, яка й виносить кінцевий вердикт. У середньому для аналізу однієї проби фахівці витрачають близько семи годин. На дизельне пальне йде до чотирьох годин, а найменше часу потребує дослідження проби газу — орієнтовно три з половиною години. Водночас за потреби тут роблять і експрес-аналізи.
"Роль лабораторії у моніторингу якості пального дуже важлива. Протягом місяця проводимо десятки досліджень. Цього літа, наприклад, за місяць ми перевіряли на відповідність більше сорока проб газу. Бензину — в середньому десять аналізів. Це клопітка робота, але лише так зможемо бути впевненими, що пропонуємо клієнтам найкраще", — розповіли у лабораторії компанії.
Саме завдяки багаторівневій системі контролю, наповнюючи бак авто на будь-якому АЗК UPG, водії отримують стовідсотково відмінну якість пального.
Не менш важливі для водіїв і ціни на пальне. На стелах UPG вони завжди приємно тішать, адже одні з найлояльніших на ринку завдяки власній логістиці. Мережа UPG має термінал із перевалки та зберігання нафтопродуктів у Європі, а сотні бензовозів безперебійно доправляють пальне в кожен куточок країни.
У клієнтів мережі, які стали учасниками програми лояльності UPGgood, є можливість заправлятися вигідно й заощаджувати, накопичуючи бонуси, які потім можна використати на наступні покупки в мережі.
Високоякісне перевірене пальне, комплексний сервіс, затишок та найсмачніші страви VIVO cafe – це все про UPG, мережу АЗК, якій довіряють і де все робиться з турботою про комфорт та безпеку клієнтів.