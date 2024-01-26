Путін дав зрозуміти США, що готовий до переговорів щодо війни в Україні, - Bloomberg

За інформацією Bloomberg, президент РФ Володимир Путін через посередника направив сигнал США, що готовий обговорити завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Люди, близькі до Кремля, які попросили не називати їх імен, щоб не обговорювати питання, що не підлягають розголосу, сказали, що ці сигнали були передані високопоставленим американським чиновникам минулого місяця через посередника, якого вони відмовилися назвати. За їх словами, Путін, можливо, готовий розглянути питання про припинення наполягання на нейтральному статусі України і навіть в кінцевому підсумку відмовитися від протидії можливому членству в НАТО, загроза якого була головним російським виправданням.

Bloomberg стверджує, що за це доведеться заплатити ціну, яку Київ відкинув - згоду на контроль Кремля над територією, яка зараз становить близько 18% України.

Американські чиновники, які розмовляли з Bloomberg, дали зрозуміти, що налаштовані скептично і не бачать ознак того, що російський президент серйозно налаштований на пошук шляхів припинення бойових дій.

"Натяки на відкритість Росії до переговорів - нехай навіть нещирі - можуть посіяти розкол серед союзників України, ізолювати Київ і підірвати зусилля президента Володимира Зеленського щодо завоювання підтримки його власної мирної формули, яка закликає до повного виведення російських військ", - йдеться в матеріалі.

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