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Путін дав зрозуміти США, що готовий до переговорів щодо війни в Україні, - Bloomberg

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Путін дав зрозуміти США, що готовий до переговорів щодо війни в Україні, - Bloomberg
За інформацією Bloomberg, президент РФ Володимир Путін через посередника направив сигнал США, що готовий обговорити завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Люди, близькі до Кремля, які попросили не називати їх імен, щоб не обговорювати питання, що не підлягають розголосу, сказали, що ці сигнали були передані високопоставленим американським чиновникам минулого місяця через посередника, якого вони відмовилися назвати. За їх словами, Путін, можливо, готовий розглянути питання про припинення наполягання на нейтральному статусі України і навіть в кінцевому підсумку відмовитися від протидії можливому членству в НАТО, загроза якого була головним російським виправданням.

Bloomberg стверджує, що за це доведеться заплатити ціну, яку Київ відкинув - згоду на контроль Кремля над територією, яка зараз становить близько 18% України.

Американські чиновники, які розмовляли з Bloomberg, дали зрозуміти, що налаштовані скептично і не бачать ознак того, що російський президент серйозно налаштований на пошук шляхів припинення бойових дій.

"Натяки на відкритість Росії до переговорів - нехай навіть нещирі - можуть посіяти розкол серед союзників України, ізолювати Київ і підірвати зусилля президента Володимира Зеленського щодо завоювання підтримки його власної мирної формули, яка закликає до повного виведення російських військ", - йдеться в матеріалі.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    його "періоди" в тактичному сенсі викликані інфами, які нам щоденно демонструє наш Генштаб: "Загальні бойові втрати РФ від початку війни". Йому доповідають, що перед оголошенням про його нову коронацію в черні бурлять страсті, особливо серед молодих пацанів, які вже розуміють, на яке м'ясо їх маринують.
    Але стратегічно він розраховує знову всіх найпати і вчергове згодом довести, що будь-який договір з касапами не коштує більше, ніж папір, на якому вони підписались.
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    стратегічно він розраховує знову всіх найпати

    ТАК. Рашу треба розвалить
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Нехай хутин не відкликае від справ .
    Схема російських НПЗ. Граємо в НПЗ-бінго.

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