Путін хоче знищити Україну та підкорити українців, - США в ОБСЄ

Російський диктатор Володимир Путін та російські еліти прагнуть знищити Україну як незалежну державу та поневолити український народ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на засіданні Постійної ради заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

"У лютому, наступного місяця, виповнюється десять років відтоді, як Росія розпочала свою агресію проти України з незаконного вторгнення і подальшої окупації Криму. У лютому також виповнюється два роки відтоді, як Росія за підтримки Білорусі розпочала повномасштабну війну проти іншої держави-учасниці", - зазначив Карпентер.

Він вказав на недавні новорічні обстріли українських міст Росією, які яскраво демонструють незмінність мети кремлівського лідера. Карпентер звернув увагу на заяви Путіна та його спільників, зокрема на відверті висловлювання про українські території, окуповані Росією, які диктатор називає як "завоювання", що свідчить про імперіалістичні амбіції Москви.

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"Він прагне знищити Україну як незалежну державу і підкорити її народ, позбавивши його демократичного голосу і суверенітету", - зазначив Карпентер.

Він також згадав заяву заступника секретаря російського радбезу Дмитра Медведєва, у якій колишній президент РФ заявив, що "існування України є смертельно небезпечним для українців" та сказав, що Росія примусить українців "капітулювати або померти".

"Зрозуміло, що Путін і його оточення розглядають Україну не як суверенну, незалежну державу, а як призовий об'єкт нерухомості для уявної імперії, керованої Кремлем, наповненої не вільними людьми, а населенням, яке вони зневажають і прагнуть підкорити своїй волі силою", - зазначив Карпентер.

Тим часом він наголосив, що, всупереч прагненням Кремля, "євроатлантичне майбутнє України є цілком реальним".

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"Переважна більшість українців знає, що їхня доля лежить в Європі, а не під російським поневоленням. Український народ обрав демократію, верховенство права, європейський і трансатлантичний шлях. Український народ вирішив боротися, щоб захистити свої домівки, свою свободу і незалежність своєї країни. Україна повинна перемогти в цій боротьбі, і Сполучені Штати стоять на боці України", - заявив очільник місії США в ОБСЄ.