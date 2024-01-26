Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідає Україну та Росію в найближчі 2 тижні

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі протягом наступних двох тижнів відвідає окуповану російськими військами Запорізьку АЕС на чолі чергової місії агентства. Також плануються візити до Києва та Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Гроссі заявив після засідання Ради Безпеки ООН.

"Ми збираємося провести чергову, 16-ту ротацію персоналу, тож я їду з кількома експертами. Я поговорю з російським "керівництвом" станції, подивлюся, як розв’язується проблема з водою для охолодження станції після руйнування минулого літа Каховської греблі", - наголосив Гроссі.

Він нагадав, що "це вплинуло на здатність станції відбирати воду з Дніпра", і нині "вони пробивають свердловини по периметру станції для отримання води".

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Крім того, Гроссі має намір уточнити довгострокові плани станції, які передбачають "спробу перезапустити один або кілька реакторів", адже "це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки".