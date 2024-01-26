ООН не може встановити обставини катастрофи Іл-76 та чи перебували на борту українські полонені

В Організації Об’єднаних Націй (ООН) не можуть встановити, чи перебували українські військовополонені на борту збитого у Бєлгородській області літака Іл-76.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на засіданні Ради Безпеки ООН 25 січня заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло.

"За даними російської влади, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. За даними української влади, на борту літака могли знаходитися ракети для російської військової системи", - сказала Дікарло.

Вона нагадала, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування цієї катастрофи.

"ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Зрозуміло те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну і війни, що триває", - зазначила заступниця генсека ООН.

За словами Дікарло, останніми тижнями "масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни".

"Ракетні удари та обстріли по цивільних районах призводять до загибелі та поранень мирних жителів, а також до руйнування критично важливої інфраструктури", — наголосила заступниця генсека ООН.

Падіння Іл-76

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки і десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.