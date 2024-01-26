Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, - заява

Євросоюз продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі за її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ

"Нехай не буде жодних сумнівів: Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в захисті її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів стільки часу, скільки буде потрібно для того, щоб Україна змогла законно захистити себе від жорстокої агресивної війни Росії й здобути справедливий і тривалий мир, на який вона заслуговує", - йдеться у повідомленні.

Також було наголошено на тому, що ЄС залишатиметься непохитним у своєму зобов'язанні "підтримувати стійкість і відновлення України відповідно до її європейського майбутнього".

"Ми чітко бачимо необхідність для керівництва, виконавчих структур та автономних інституцій ОБСЄ посилити подальшу залученість Організації та допомогу Україні на місцях, у тому числі через Програму підтримки України та Моніторингову ініціативу БДІПЛ в Україні", - зазначається у заяві.

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У ЄС закликали Росію негайно припинити агресивну війну проти України, вивести свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Крім того, у заяві зазначено, що триваюча незаконна, неспровокована і невиправдана агресивна війна Росії проти України за співучасті Білорусі "становить найбільшу загрозу європейській безпеці з часів Другої світової війни".